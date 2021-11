Schlange stehen für den Booster: Riesiger Andrang beim Impfen im Kreis Augsburg

Plus Der Landkreis Augsburg fährt sein Impfangebot hoch, doch die Nachfrage ist größer. Wer geimpft werden möchte, muss sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Trotz Nieselregen standen Hunderte vor dem Bonstetter Bürgersaal Schlange. Der Grund: Ohne Termin sollte dort jeder eine Corona-Impfung bekommen. Am Ende war die Nachfrage größer als das Angebot. Für die meisten lohnte sich das Schlangestehen dennoch. Etwa viereinhalb Stunden musste er auf seine Boosterimpfung warten, berichtet Oskar Ritsch. Der Diedorfer war einer von etwa 350 Impfwilligen, die in Bonstetten zum ersten, zweiten oder dritten Mal geimpft wurden.