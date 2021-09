Schlechte Getreideernte im Augsburger Land wirkt sich auf Brot und Brezen aus

Plus Landwirte fahren in diesem Jahr aufgrund des nassen Sommers 30 Prozent weniger Getreide ein. Dies hat Folgen für den Mehlpreis und bald auch für den Verbraucher.

Zu heiß, zu kalt, zu nass, zu trocken. Dass die Landwirte mit dem Wetter für eine gute Ernte rundum zufrieden sind, ist nur selten der Fall. Doch dieses Jahr toppt der verregnete Sommer alles. Mit Ausfällen von bis zu 30 Prozent haben die schwer gebeutelten Getreidebauern im Augsburger Land zu kämpfen. "Die Qualität ist unter aller Kanone", bringt es Martin Mayr, der Kreisobmann des Bauernverbandes, auf den Punkt. Und dies bekommt auch der Verbraucher zu spüren.