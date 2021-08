Landkreis Augsburg

Sie hatten alle selbst Krebs: Radler bringen kranken Kindern Hoffnung

Plus Mit dem Fahrrad besuchen ehemalige Krebs-Patienten kranke Kinder in der Uniklinik Augsburg, um ihnen Mut zu machen. Vorher sammeln sie in Gersthofen ihre Kräfte.

Von Bianca Dimarsico

Kaum zu übersehen waren die in Regenbogenfarben gehüllten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. In einer Gruppe von 25 Menschen waren sie auf dem Weg zum Kinderkrebszentrum am Universitätsklinikum Augsburg. "Regenbogenfahrt" heißt die 1993 von der Kinderkrebsstiftung gegründete Aktion. Jährlich besuchen hier Radlerinnen und Radler krebskranke Kinder, um ihnen ein Stück Hoffnung zu bringen. Sie hatten alle selbst Krebs und sind inzwischen genesen. Die Organisation nennt die Fahrt auch die "Mut-Mach-Tour".

