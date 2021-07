Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt stetig

Am Dienstag steigt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg erneut leicht an. Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut den Wert von 13.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist zwar weiter niedrig, doch sie steigt stetig. Am Wochenende kletterte der Sieben-Tage Wert wieder in den zweistelligen Bereich. Am Dienstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) den Wert von 13 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag (12,6)

11.477 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie im Kreis Augsburg

Insgesamt meldete das RKI bis zum Dienstag 11.477 Infektionen seit Beginn der Pandemie. 229 Infizierte sind im Landkreis seither gestorben.

Etwas höher als im Landkreis ist die Sieben-Tag-Inzidenz in der Stadt Augsburg (16,5). Auch dort steigt der Wert tendenziell seit Tagen. Für die Nachbarlandkreise meldet das RKI folgende Inzidenz-Werte: Aichach-Friedberg (3,7), Dillingen (10,4), Donau-Ries (9,7) und Günzburg (6,3). Keine Neuinfektionen meldet das RKI im Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort liegt der Sieben-Tage-Wert am Dienstag bei 0. (AZ)

