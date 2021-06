So bekommt ein halber Schweinebauch den perfekten Crunch

Plus Ronny Vogel und sein Schwager grillen bei Wind und Wetter. Für einen gegrillten Schweinebauch empfehlen sie eine ganz besondere Soße mit Rhabarber.

Ronny Vogel und sein Schwager David Reitenauer lieben es zu grillen. "Egal bei welchem Wetter und zu welcher Jahreszeit", sagen sie. Ihre Leidenschaft ist so groß, dass sie ihre Kreationen immer wieder auch auf ihrer eigenen Instagram-Seite zeigen. Für die heutige Folge unserer Grillserie haben die beiden uns ein Rezept geschickt, das es in sich hat. Sieht zwar auf dem ersten Blick schwer aus, ist aber auch für Anfänger leicht umzusetzen.