Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

So gefragt sind regionale Produkte im Landkreis Augsburg

Plus Beim Regionaltag präsentieren Handwerker und Händler aus dem Augsburger Land ihre Produkte. Corona hat sich auf das Geschäft der Direktvermarkter ganz unterschiedlich ausgewirkt.

Von Michaela Krämer

Genuss, guter Geschmack, hohe Qualität und Handwerk aus der Region – das kommt bei Bürgerinnen und Bürgern stets gut an. Regionalmärkte oder Hofläden erfreuen sich daher immer größerer Beliebtheit. Dies stellte auch der Regionaltag am Sonntag, der von Real West und dem Naturpark Augsburg Westliche Wälder organisiert wurde, unter Beweis. Coronabedingt gab es aber für die 26 Aussteller eine Änderung: Sie haben ihre Produkte im Gegensatz zu früheren Veranstaltungen direkt vor Ort und nicht zentral an nur einer Stelle wie beispielsweise 2019 in Horgau angeboten.

