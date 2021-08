Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

So geht es weiter mit den Impfzentren in Gablingen und Bobingen

Plus Die Impfzentren kosten eine Stange Geld. Dabei wird dort immer weniger geimpft. Warum die Einrichtungen für den Kreis Augsburg bald wieder wichtiger werden könnten.

Von Regine Kahl

Rund die Hälfte der Bewohner und Bewohnerinnen im Landkreis Augsburg ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Rund 252.000 Spritzen wurden dafür in zwei Schritten verabreicht. Das ist eine Menge innerhalb von sieben Monaten. Die Impfungen fanden in den Zentren in Gablingen und Bobingen, bei Ärzten und mobilen Teams statt. Doch die anfangs starke Nachfrage ist abgeflacht. Es stellt sich also die Frage: Wie lange wird es die Impfzentren, deren Betrieb an jedem Tag viel Geld kostet, noch geben? Ab Herbst sind hier Änderungen vorgesehen, allerdings unter einem Vorbehalt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

