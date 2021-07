Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

So helfen Menschen aus dem Augsburger Land Flutopfern im Katastrophengebiet

Plus Viele Menschen wollen den Flutopfern in Westdeutschland helfen. Im südlichen Kreis wird Schokolade verkauft, in Fischach packt ein Handwerker sein Auto voll.

Die Schäden in den Katastrophengebieten nach den schweren Überschwemmungen sind unvorstellbar. Ganze Häuser versanken in den schlammigen Fluten, Autos wurden wie Spielzeug umgeworfen, und viele Menschen verloren ihr Leben. Diese schrecklichen Bilder haben sich nicht nur bei den Rettungskräften tief in den Köpfen eingebrannt, sondern auch Dominik Münzl aus Fischach ist erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung. Und spontan hat er eine Entscheidung getroffen. "Ich fahre am Freitag in die Region Ahrweiler und werde dort bis Sonntag bleiben, um zu helfen", sagt der Handwerksmeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen