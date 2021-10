So können Sie sich nach einem Corona-Kontakt im Kreis Augsburg bei den Behörden melden

Was tun nach einem Corona-Kontakt oder bei Symptomen? Im Kreis Augsburg gibt es ein neues Angebot.

Um die Abläufe der Kontaktpersonenverfolgung noch weiter zu beschleunigen, steht auf der Internetseite des Landkreises Augsburg www.landkreis-augsburg.de/corona-orientierungshilfe ab sofort ein Online-Formular für Kontaktpersonen zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger, die mit nachgewiesenen COVID-19-Fällen in Kontakt standen, nicht bereits genesen oder geimpft sind oder aber Symptome entwickelt haben, werden darum gebeten, das Formular auszufüllen und per E-Mail an kontaktperson@LRA-a.bayern.de zu schicken.

Personen, denen kein Internetzugang zur Verfügung steht, haben alternativ nach wie vor die Möglichkeit, das Gesundheitsamt über die Telefonnummer 0821/3102-2101 zu erreichen. Das teilt das Landratsamt in Augsburg mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch