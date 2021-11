So steht es um die Weihnachtsmärkte im Landkreis Augsburg

Glühwein und Punsch im Freien - das sollte in diesem Jahr wieder in allen Orten möglich sein. Doch die Absagen für Märkte trudeln ein. Einige Kommunen hoffen noch.

Weihnachten steht vor der Tür, und die Freude auf ein Gläschen Glühwein bei netten Gesprächen auf einem der vielen Christkindlesmärkten im Augsburger Land ist groß. Doch Corona droht erneut den heimeligen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung zu machen. In Thierhaupten waren beispielsweise die Hütten für den beliebten Engerlmarkt fast schon aufgebaut, dann kam überraschend die Absage. Auch in Stadtbergen gab es binnen weniger Stunden eine Absage für die Dorfweihnacht Leitershofen. Es gibt aber noch Kommunen, die abwarten. So ist momentan der aktuelle Stand im Landkreis.

Das Kulturbüro in Neusäß plant weiter vor allem mit dem Märchenspaziergang. Der soll, ähnlich wie im vergangenen Jahr, an verschiedenen Stationen mit bewegten Bildern Szenen aus dem einer bekannten Wintergeschichte bieten: dem "Nussknacker", einem Ballett von Peter Tschaikowsky. Hier können Familien, ganz nach ihrem Geschmack, zu jeder Zeit zwischen dem 26. November und 9. Januar durch die Stadt spazieren und sich die Stationen in den Schaufenstern der Geschäfte in Ruhe anschauen.

In Neusäß hofft man darauf, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Um dann im Zeitplan zu liegen, hat der Aufbau der Buden im Ägidiuspark bereits begonnen. Foto: Stadt Neusäß

Erst vor wenigen Tagen hatte das Kulturbüro zudem im zuständigen Ausschuss das Konzept für den Weihnachtsmarkt vorgestellt. Auch daran solle noch festgehalten werden, hat Tanja Demharter als zuständige Sachbearbeiterin bestätigt. Um für den Fall, dass der Weihnachtsmarkt wie geplant über die Bühne gehen kann, im Zeitplan zu liegen, hat der Bauhof bereits mit dem Aufbau der Buden begonnen.

Markt in Neusäß wird etwas kleiner als gewohnt

Der Weihnachtsmarkt soll rund um die Remboldstraße und den Ägidiuspark mit 30 Buden ein wenig kleiner als gewohnt sein, soll aber an den vier Wochenenden vor Weihnachten stattfinden. Der Verkauf von Getränken und Essensangeboten erfolgt "to go", Stehtische oder andere Aufenthaltsbereiche sind nicht geplant. Tanja Demharter hofft, dass alles so bleiben könne wie geplant. Aber: "Ob eventuell noch neue Regeln kommen - damit müssen wir alle rechnen." Und dann entsprechend flexibel reagieren. Auch Bürgermeister Richard Greiner versichert, dass alle dann geltenden Maßnahmen auf jeden Fall eingehalten würden.

Stadtbergen : "Der Weihnachtsmarkt in Stadtbergen und auch die Dorfweihnacht Leitershofen werden stattfinden", sagte Kulturamtsleiter Christoph Schmid Anfang der Woche. Einen Tag später hieß es dann, die Veranstalter in Leitershofen hätten kurzfristig abgesagt. Somit wird es nur den Stadtberger Adventszauber vor dem Bürgersaal und in der Osterfeldstraße geben. Das Kulturbüro achtet jedoch darauf, dass es weder Steh- noch Sitzplätze gibt und die Abstände zwischen den Buden deutlich größer sind. Stattfinden soll der Markt am ersten Adventswochenende, 27. und 28. November. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Draußen verkaufen die Vereine heiße Speisen und Getränke , innen im Bürgersaal wird Kunsthandwerk verkauft. Dort sind FFP2-Masken Pflicht. Der Weihnachtsmarkt in Deuringen entfällt.

In Oberschönenfeld wird es keinen Märchenzauber geben

Oberschönenfeld : Bezirkstagspräsident Martin Sailer teilte am Donnerstag mit, dass er den Weihnachtsmarkt des Bezirks Schwaben in Oberschönenfeld abgesagt habe.

Bezirkstagspräsident teilte am Donnerstag mit, dass er den des Bezirks in abgesagt habe. Diedorf : In Diedorf gibt es normalerweise keinen Weihnachtsmarkt . In diesem Jahr freut sich das Diez auf einen "Winterzauber" am Freitag, 26. November, von 17 bis 21 Uhr. Geplant sind unter anderem eine Feuershow, ein Auftritt von vier jungen Sängerinnen, der Verkauf von Kreativem aus der Werkstatt des Diez und ein Glühwein- und Punschausschank für die Feuerwehr .

Langweid/Stettenhofen: Auch in diesem Jahr werde es keine Dorfweihnacht geben, teilte Bürgermeister Jürgen Gilg bei der Bürgerversammlung mit. Die Auflagen, die mit dem Pandemiegeschehen immer strikter werden, sind für die ausrichtenden Vereine nicht einzuhalten. Auch der Weihnachtsbasar des Ugandavereins in Stettenhofen ist abgesagt.

So ist die Lage bei Weihnachtsmärkten im südlichen Landkreis Augsburg

Bobingen : Durch die jetzt gültigen Auflagen sieht sich der Bobinger Gewerbeverein nicht in der Lage, den Weihnachtsmarkt durchzuführen. Wegen der Hygieneregeln und Sicherheitsmaßnahmen würde der Aufwand einfach zu groß, erklärt Rainer Naumann , der Vorsitzende des Bobinger Gewerbevereins. Gleichzeitig würden auch von Ausstellerseite mehr und mehr Absagen bekannt, da auch die Standbetreiber Probleme hätten, unter den Auflagen ihre Stände aufzubauen. Dazu käme, dass sie kaum Personal zur Standbesetzung finden. (elkn)

In Schwabmünchen findet 2021 kein Hoigarten statt. Foto: Markus Betzl (Archivbild)

Der Schwabmünchner Hoigarten fällt heuer erneut aus

Schwabmünchen : Der traditionelle Schwabmünchner Hoigarten findet dieses Jahr nicht statt. Dafür soll es ein "Adventsschlendern" geben, sagt Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft Schwabmünchen . Vom 2. bis zum 18. Dezember hat die Werbegemeinschaft jeweils donnerstags, freitags (16 bis 20 Uhr) und samstags (14 bis 20 Uhr) folgendes Programm auf die Beine gestellt: In der Neuen Mitte und am Ludwig-Rössle-Platz bieten verschiedene Stände Essen und Kunsthandwerk an. Freitags haben auch die Geschäfte in der Innenstadt bis 20 Uhr geöffnet.



Zudem ist heuer ein besonderer Adventskalender geplant: 24 Bäume wurden im Stadtgarten aufgestellt. Baumpaten, das sind laut Alexandra Wilbert überwiegend junge Familien mit Kindern, dürfen jeden Tag "ein Türchen öffnen", indem sie die Lichter ihres Patenbaums anschalten. Zusammen mit weiterer Deko soll so eine gemütliche Weihnachtsatmosphäre in der Innenstadt entstehen. Zurzeit ist außerdem ein musikalisches Begleitprogramm in Planung. Weitere Infos und Programmpunkte des Schwabmünchner Adventsschlenderns gibt es unter www.wg-smue.de/veranstaltungen/schwabmuenchner-adventsschlendern/.

Stauden: Laut der Verwaltungsgemeinschaft Stauden steht bereits fest, dass der Mickhausener Weihnachtsmarkt heuer nicht stattfindet. Die Walkertshofener Bürgermeisterin Margit Jungwirth-Karl erklärt, dass auch der Walkertshofener Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Lage ausfallen muss. Auch in Langenneufnach wird es voraussichtlich keine Stände geben.

Auch der Wehringer Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe. Alphornbläser sorgten in der Vergangenheit für die passende Weihnachtsstimmung in Wehringen. Foto: Anja Fischer (Archivbild)

Weihnachtsmarkt 2021: In Lechfeld-Gemeinden steht Entscheidung noch aus

Untermeitingen : Der Untermeitinger Christkindlesmarkt hängt noch in der Schwebe, heißt es seitens der Gemeinde. Wegen der steigenden Infektionszahlen steht die Entscheidung des geplanten Christkindlesmarkts noch aus. Spätestens am 17. November soll die Entscheidung fallen.

Graben: Ob der geplante Gräbinger Advent tatsächlich stattfindet, werde laut der Gemeinde zur Zeit überdacht. Kommende Woche will der Gemeinderat entscheiden.

Klosterlechfeld : Auch in Klosterlechfeld ist man sich unsicher, ob der geplante Adventsmarkt unter den aktuellen Entwicklungen stattfinden soll. Bürgermeister Rudolf Schneider sagt: "Es sieht so aus, als könne man ihn nicht in geplanter Form stattfinden lassen." Denn auch viele Vereine hätten ihre Stände bereits abgesagt. Der Klosterlechfelder Bürgermeister will allerdings gemeinsam mit den anderen Lechfeld-Gemeinden eine Entscheidung fällen, ob die Weihnachts- und Adventsmärkte auf dem Lechfeld stattfinden oder nicht. "Wir wollen ein einheitliches Signal senden", sagt er. Dazu sei man bereits in der Absprache.

Wehringen: Die Gemeinde Wehringen sagt den Weihnachtsmarkt, der für das zweite Adventswochenende auf dem Rathausplatz geplant war, angesichts der momentanen Pandemielage auch für dieses Jahr ab. „Die Gemeinde hat zwar bereits ein gut durchdachtes Hygiene- und Standplatzkonzept ausgearbeitet, allerdings sehen wir einen Weihnachtsmarkt unter den aktuellen Entwicklungen leider nicht als tragbar,“ so Bürgermeister Manfred Nerlinger. Wer jedoch in der Adventszeit nicht auf Lebkuchen, Plätzchen, Fruchtpunsch und andere Leckereien verzichten will, ist zum Besuch des Wehringer Wochenmarkts mittwochs nachmittags auf dem Rathausplatz eingeladen. Neben dem bewährten Angebot bieten die Standbetreiber unter dem Motto „Weihnachtlicher Wochenmarkt“ an den Markttagen im Dezember verschiedene weihnachtlich-winterliche Spezialitäten an.

Großaitingen : Der Aitinger Advent fällt heuer laut Gemeindeverwaltung aus.

