So teuer sind Kindergartenplätze im Augsburger Land

Nach 13 Jahren erhöht Stadtbergen schrittweise die Gebühren für Krippe und Kiga. Ein Vergleich im Kreis Augsburg zeigt: Die Unterschiede sind teilweise deutlich.

Die kleine Familie ist glücklich. Nächstes Jahr wird der Bub vier Jahre alt und kann von der Krippe in den Kindergarten wechseln. Papa und Mama haben unbefristete Arbeitsverträge, ein kleines Geschwisterchen ist in Planung und sobald eine größere Wohnung gefunden ist, dürfte das Familienglück perfekt sein. Doch entscheidend, wo sich die Familie in den nächsten Jahren niederlassen will, sind neben der Lage und Miete auch die sogenannten weichen Standortfaktoren. Einer davon ist der monatliche Aufwand für die Kinderbetreuung. Und beim Blick auf die Kosten in den einzelnen Wunschgemeinden im Augsburger Land reibt sich die Familie verwundert die Augen. Denn: Die Unterschiede sind zwar momentan noch gering, werden in den kommenden zwei Jahren aber deutlich sein.

Scharfe Kritik äußerten erst vor Kurzem einige Eltern bei der Bürgerversammlung in Stadtbergen. Hier steht den Familien ab dem 1. Januar 2023 eine saftige Erhöhung ins Haus. "Uns ist dabei bewusst, dass eine Erhöhung erfolgt, um bestehende Defizite auszugleichen", sagt eine 30-jährige Stadtbergerin. "In diesem speziellen Fall gibt es allerdings Punkte, die uns als Eltern der betroffenen Kinder nicht nur sauer aufstoßen, sondern auch an den Rand der Fassungs- und Ratlosigkeit bringen", kritisiert die Mutter. Zwar würde die Anhebung der Gebühren in drei Stufen erfolgen, am Ende aber steigen ab Januar 2023 die Beiträge um 100 Prozent.

Kitagebühren in Stadtbergen werden deutlich teurer als der Landkreisschnitt

Vorausgesetzt die Gebühren in den anderen Kommunen im Augsburger Land bleiben relativ stabil, wäre Stadtbergen bei der Kinderbetreuung rund doppelt so teuer wie andere Gemeinden und Städte. Zum Vergleich:

Gersthofen : Bis zum dritten Jahr kostet ein Kind bis zu drei Jahren bei einer Betreuung von bis zu zwei Stunden 103 Euro, für fünf bis sechs Stunden fallen 165 Euro an und neun bis zehn Stunden kosten aktuell 199 Euro. Noch günstiger ist die Betreuung für Kinder ab drei Jahren. Ein bis zwei Stunden kosten 44 Euro, fünf bis sechs Stunden 69 Euro und zehn bis elf Stunden 101 Euro.

Bis zum dritten Jahr kostet ein Kind bis zu drei Jahren bei einer Betreuung von bis zu zwei Stunden 103 Euro, für fünf bis sechs Stunden fallen 165 Euro an und neun bis zehn Stunden kosten aktuell 199 Euro. Noch günstiger ist die Betreuung für Kinder ab drei Jahren. Ein bis zwei Stunden kosten 44 Euro, fünf bis sechs Stunden 69 Euro und zehn bis elf Stunden 101 Euro. Neusäß : Hier kostet ein Platz in der Krippe für fünf bis sechs Stunden 158,40 Euro und neun bis zehn Stunden 211,20 Euro. Für den Kindergarten fallen bei fünf bis sechs Stunden 79,20 Euro und bei neun bis zehn Stunden 105 Euro an.

Hier kostet ein Platz in der für fünf bis sechs Stunden 158,40 Euro und neun bis zehn Stunden 211,20 Euro. Für den Kindergarten fallen bei fünf bis sechs Stunden 79,20 Euro und bei neun bis zehn Stunden 105 Euro an. Diedorf : Zurzeit fallen in der kommunalen Kita folgende Beiträge an: Für Kinder bis drei Jahren bei einer Betreuungszeit von täglich drei bis vier Stunden 130 Euro, bis sechs Stunden 154 Euro und neun bis 10,5 Stunden 202 Euro. Aber: "Ähnlich wie in einigen anderen Gemeinden im Landkreis wird auch beim Markt Diedorf derzeit aufgrund einer Forderung des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes eine Gebührenanpassung in den Gremien beraten", teilt die Verwaltung mit.

Zurzeit fallen in der kommunalen Kita folgende Beiträge an: Für Kinder bis drei Jahren bei einer Betreuungszeit von täglich drei bis vier Stunden 130 Euro, bis sechs Stunden 154 Euro und neun bis 10,5 Stunden 202 Euro. Aber: "Ähnlich wie in einigen anderen Gemeinden im Landkreis wird auch beim Markt derzeit aufgrund einer Forderung des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes eine Gebührenanpassung in den Gremien beraten", teilt die Verwaltung mit. Bobingen : Im Kindergarten kostet nach der jüngsten Erhöhung vom 1. September eine Betreuung von bis zu zwei Stunden 80 Euro, fünf bis sechs Stunden 100 Euro und neun bis zehn Stunden 150 Euro. In der Krippe ist der günstigste Tarif für ein bis zwei Stunden bei 160 Euro, fünf bis sechs Stunden bei 200 Euro und neun bis zehn bei 270 Euro. .

Im Kindergarten kostet nach der jüngsten Erhöhung vom 1. September eine Betreuung von bis zu zwei Stunden 80 Euro, fünf bis sechs Stunden 100 Euro und neun bis zehn Stunden 150 Euro. In der ist der günstigste Tarif für ein bis zwei Stunden bei 160 Euro, fünf bis sechs Stunden bei 200 Euro und neun bis zehn bei 270 Euro. . Königsbrunn : Die Brunnenstadt hat selbst keine städtischen Kindergärten, Träger sind die evangelische und die katholische Kirche sowie die AWO . Hier kostet ein Platz im Kindergarten für drei bis vier Stunden 65 Euro, fünf bis sechs Stunden 73 Euro und neun bis zehn Stunden 89 Euro. Die Kinderkrippe summiert sich bei vier bis fünf Stunden auf 138 Euro, bei fünf bis sechs Stunden auf 146 und neun bis zehn Stunden kosten 178 Euro.

Die Brunnenstadt hat selbst keine städtischen Kindergärten, Träger sind die evangelische und die sowie die . Hier kostet ein Platz im Kindergarten für drei bis vier Stunden 65 Euro, fünf bis sechs Stunden 73 Euro und neun bis zehn Stunden 89 Euro. Die Kinderkrippe summiert sich bei vier bis fünf Stunden auf 138 Euro, bei fünf bis sechs Stunden auf 146 und neun bis zehn Stunden kosten 178 Euro. Stadtbergen : Aktuell kostet im Krippenbereich die Betreuung bei einer Buchungszeit von sechs bis sieben Stunden 172 Euro. In drei Schritten erhöht sich aber ab dem 1. Januar 2023 dieser Betrag auf 308 Euro. Bei einer Buchungszeit von mehr als neun Stunden werden statt wie bisher 208 Euro immerhin 440 Euro berechnet. Kinder ab dem dritten Jahr kosten bei sechs bis sieben Stunden Betreuung bislang 92 Euro, nach der dritten Erhöhung jedoch 186 Euro.

Stadtbergerin beklagt sich über die Erhöhung der Kitagebühren

"Die angekündigten Erhöhungen in Stadtbergen sprengen jeden vertretbaren Rahmen und zwingen einige Familien zu einschneidenden Entscheidungen", kritisiert die 30-Jährige. Verwaltungschef Holger Klug will dies so jedoch nicht stehen lassen. "Der Vergleich hinkt", sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. "Wir haben lediglich die Kosten, die uns entstehen, umgelegt." Schließlich müsste nach dem Kommunalabgabegesetz ein kostendeckender Betrieb ermöglicht werden. Eltern zahlen daher lediglich etwa ein Drittel des tatsächlichen Betrags.

"Ein einziger Betreuungsplatz kostet zwischen 2500 und 2600 Euro", rechnet Klug vor. 900 Euro würden von Bayern übernommen, 900 Euro trage die Stadt und 750 Euro falle für die Erziehungsberechtigten an. Somit würde selbst bei einer Beteiligung in Höhe von 440 Euro für eine maximal zehnstündige Betreuung in der Krippe ein Defizit auftreten. Stadtbergen sei also auch ab dem 1. Januar 2023 immer noch weit entfernt von einer Kostendeckung.

Lesen Sie dazu auch

Stadtausweis soll kinderreiche Familien entlasten

Zudem erfolgte die letzte Beitragserhöhung in Stadtbergen im Jahr 2008, sagt Klug und erinnerte an die vielfältigen Fördermöglichkeiten: "Bei einem zu versteuernden Einkommen von nicht mehr als 24.000 Euro gibt es auf Antrag den Stadtausweis", nennt er ein Beispiel. Damit würden sich die Kosten für ein zweites Kind in der gleichen Einrichtung um 25 Prozent reduzieren. Ein drittes Kind sei sogar komplett befreit. Klug vermutet, dass auch die anderen Gemeinden im Kreis schon bald die Gebühren erhöhen müssen. Er versteht zwar, dass die finanzielle Belastung kritisiert wird, bittet aber auch um Verständnis. "Wir haben sehr gute Einrichtungen und zahlen stets nach Tarif."