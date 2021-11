Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

So versuchen Betrüger im Kreis Augsburg, an Impfzertifikate zu kommen

Plus Gastronomen und Veranstalter aus dem Kreis Augsburg haben kaum Probleme mit gefälschten Impfpässen. Kein Wunder, denn laut Polizei haben Betrüger eine andere Masche.

Von Marco Keitel

Fast überall gilt im Landkreis Augsburg 2G. Ohne Impfpass geht kaum mehr etwas. Das setzt kriminelle Energie frei. Etwa 70 Fälle gefälschter Impfpässe habe es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord heuer gegeben, teilt ein Pressesprecher mit. Tendenz steigend. Und das sind nur die Fälle, die bekannt geworden sind. "Von einer entsprechenden Dunkelziffer darf ausgegangen werden", so der Pressesprecher. Versuchen also Abend für Abend Menschen im Augsburger Land mit gefälschten Nachweisen in die Wirtschaft oder zum Konzert zu kommen? Gastronomen, Unternehmer und Veranstalterinnen sagen auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es bei ihnen kaum Probleme mit Fälschungen gegeben habe. Das könnte daran liegen, dass Betrügerinnen und Betrüger an einer ganz anderen Stelle ansetzen.

