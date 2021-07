Landkreis Augsburg

vor 14 Min.

So viel Strom verbrauchen die Orte im Kreis Augsburg

Plus In wenigen Monaten wird das Atomkraftwerk Gundremmingen abgeschaltet. Wie sieht es mit den Ökostrom-Alternativen aus? Eine Antwort in mehreren Grafiken.

Von Christoph Frey

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde das Aus für das Kernkraftwerk Gundremmingen beschlossen. Unter dem Eindruck der Katastrophe von Fukushima stimmte der Bundestag am 30. Juni 2011 für den Atomausstieg und läutete damit das Ende des schwäbischen Atomkraftwerkes ein. Ende des Jahres geht es endgültig vom Netz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen