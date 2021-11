So viele Corona-Fälle im Landkreis Augsburg an einem Tag wie noch nie

Seit Wochen geht es bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg nur nach oben. Am Donnerstag gibt es drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Das nächste Allzeithoch bei der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg: Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 652,6. Wie aktuell üblich, ist das ein Anstieg im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz ist innerhalb einer Woche um mehr als 100 Punkte gestiegen, innerhalb eines Monats hat sie sich versiebenfacht. 431 neue Fälle an einem Tag sind ebenfalls ein Rekord.

Außerdem meldet das RKI drei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Augsburg 266 Menschen an oder mit Corona gestorben. Bundesweit steigt die Inzidenz auf 337.

Auf den Intensivstationen im Landkreis Augsburg wird es ernst

Im Landkreis Augsburg ist aktuell nur ein einziges Bett auf einer Intensivstation frei. Mehr als die Hälfte der Plätze dort sind von Corona-Infizierten belegt. Im Rest des Freistaates sieht es nicht viel besser aus. 843 Menschen liegen in Bayern mit Corona auf der Intensivstation. Über tausend sind in den vergangenen sieben Tagen laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit dem Virus ins Krankenhaus gekommen. Bei Ungeimpften ist die Rate fünfmal so hoch wie bei Geimpften.

Diese Woche wurden die Regeln noch strenger. 2G gilt jetzt fast überall, auch in der Gastronomie. Wo kein Abstand gehalten werden kann, gilt bei 3G-Plus oder 2G außerdem Maskenpflicht. In der Gastronomie darf die Maske am Tisch abgenommen werden. (mjk)

