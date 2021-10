So viele Menschen aus dem Landkreis Augsburg wollen den Landtag abberufen

Plus Vor allem wegen der aus ihrer Sicht verfehlten Corona-Politik wollte eine Initiative den Landtag abberufen. So viele Menschen haben im Kreis Augsburg das Volksbegehren unterschrieben.

Am wenigsten sind im Augsburger Land die Allmannshoferinnen und Allmannshofer mit dem Landtag zufrieden. Das geht aus einer vorläufigen Meldung mit den Ergebnissen des Volksbegehrens auf Abberufung des Landtags hervor. 39 Bürgerinnen und Bürger haben hier, nach aktuellem Stand, unterschrieben. Das sind 5,35 Prozent der Wahlberechtigten. Dennoch liegt dieser Anteil weit unter der angepeilten Hürde: Zehn Prozent der Wahlberechtigten im Freistaat hätten für das Volksbegehren unterschreiben müssen. Dann käme es zu einem Volksentscheid. Danach sieht es nicht aus.