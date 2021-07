So will der Kreis Augsburg im Herbst Schüler vor Corona schützen

Plus Jeder Schüler ab 12 Jahren erhält im Kreis Augsburg die Chance auf eine Impfung, zudem wird der Kauf von 600 Luftfiltern vorbereitet. Gelingt das rechtzeitig?

Bis zu den Sommerferien soll jedes Schulkind über zwölf Jahren im Landkreis Augsburg die Chance auf eine Corona-Impfung bekommen. Das hat die Landkreisverwaltung am Montag im Kreistag angekündigt. So sollen nun alle Schulen angeschrieben und auf das Impfangebot hingewiesen werden. Die Schulen wiederum sollen bei den Eltern die Impfbereitschaft abfragen.