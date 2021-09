Sohn in Haft und Therapie: Eine Mutter erzählt von ihrer Verzweiflung

Plus Eine Mutter aus dem Landkreis ist verzweifelt: Nach jahrzehntelanger Suchterkrankung ist ihr Sohn nun im Maßregelvollzug. Bedeutet das danach Obdachlosigkeit?

Diese Mutter ist verweifelt: Seit mehr als 30 Jahren ist ihr Sohn abhängig von Drogen, Alkohol und Ersatzstoffen. Nun wurde er zu einer Gefängnisstrafe mit anschließendem Maßregelvollzug verurteilt. Die Mutter bemüht sich, ihm für diese Zeit die Wohnung zu erhalten, damit ihm anschließend nicht die Obdachlosigkeit droht. Doch dabei habe sie statt helfender Auskünfte am Ende nur Geld verloren. "Die Behörden hätten früher reagieren sollen", findet Brigitte K.*, 70, die im Landkreis Augsburg in einer Senioreneinrichtung lebt.