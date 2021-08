Sommerquiz: Er war Fußballer, Finanzwirt und Kulturveranstalter

Sommerquiz "Wer bin ich?" Gesucht wird heute ein Mann, der viele berühmte Kulturschaffende ins Augsburger Land gebracht hat.

"Wer bin ich?" So heißt das Motto unseres diesjährigen Sommerquizes. 20 Männer und Frauen müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Wir geben im Text auch zur Hilfe einige Hinweise zu der gesuchten Person. Beim fünften Teil unseres Rätsels geht es um einen bekannten Kulturpräsentator aus dem Augsburger Land.

"Dass ich zur Kommunion im Jahr 1967 ein anderes - sehr festliches - Outfit anziehen durfte, und das feierliche Drumrum, gefiel mir sehr gut", erinnert sich der gebürtige Passauer. Diese Freude am Besonderen und an überdurchschnittlichen Menschen präge ihn bis heute, gibt der 64-Jährige zu. Eine besondere Erinnerung verbindet er ebenfalls mit der Kommunion: "Mein Vater hatte gute Kontakte, so konnte er bei einem Bekannten organisieren, dass ich in dessen Privatflugzeug mitfliegen durfte." Sein Drang nach Höherem sei also immer schon da gewesen, räumt er augenzwinkernd ein.

Im Fußball bis zur Bayernliga gekommen

Seine spätere Tätigkeit, die er im Augsburger Land ausübte, war ihm zunächst nicht in die Wiege gelegt worden. Im Jahr 1966 durfte er zum ersten Mal ein Fußballspiel sehen. Seine Liebe zu diesem Sport entbrannte sofort. Später wurde er Torwart. "Ich habe es sogar mit dem späteren Bundesliga-Spieler Klaus Augenthaler bis in den Niederbayern-Kader geschafft." Danach spielte unser Gesuchter mit 17,5 Jahren in der Bayernliga. "Das hat mich schon fasziniert und war ein sehr gutes Zubrot für mich als Student." So konnte er sich mit 19 Jahren sogar einen gebrauchten Mercedes 200 Diesel anschaffen. Dieser Automarke ist er bis heute treu geblieben.

Nach dem Studium in München arbeitete er dort acht Jahre als Diplomfinanzwirt in der Finanzverwaltung München. Schließlich zog er in den Landkreis in eine Stadt nahe der Autobahn, wo er in der Stadtverwaltung eine Stelle annahm. Hier konnte er seine Liebe zu kulturellen Veranstaltungen und vor allem dem Kabarett freien Lauf lassen. Schließlich kennt er aus seiner Zeit im überschaubaren Passau Sigi Zimmerschied und Bruno Jonas persönlich.

Er ließ Auftritten dieser beiden Kabarettstars noch viele weitere Folgen und brachte zahlreiche Weltstars des Show- und Musikbusiness ins Augsburger Land. Jetzt im Ruhestand widmet er sich seinen Hobbys - unter anderem dem Tennissport, den er ausübt, seit er mit 40 Jahren den Fußball wegen ramponierter Knie an den Nagel hängen musste. Jüngst ist auch Golf dazu gekommen.

Am Ende eine Liste mit möglichst vielen Namen

Wenn Sie wissen, von wem hier die Rede ist, dann notieren Sie sich den Namen auf Ihrer Liste. Bis Ende August veröffentlichen wir jeden Tag ein neues Kinderbild, insgesamt sind es 20 Stück. Raten Sie mit! Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn.

Hauptpreis ist eine Übernachtung für zwei Personen im Napoleon-Zimmer der Alten Posthalterei in Zusmarshausen, inklusive eines Menüs mit Getränken. Außerdem gibt es noch für folgende Gaststätten der Region jeweils einen 30-Euro-Gutschein zu gewinnen: Flairhotel Zum Schwarzen Reiter in Horgau, Villa Toscana in Gersthofen, Wirtshaus zum Strasser in Gersthofen, die Neue Post in Meitingen und Schlemmerhütte in Langweid. Viel Spaß beim Knobeln.