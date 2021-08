Sommerquiz: Sie hat schöne Erinnerungen an die Kommunion in Biberbach

Sommerquiz "Wer bin ich?" - Teil 3: Gesucht wird heute eine Landwirtin mit Leib und Seele. Geboren ist sie in Markt.

"Wer bin ich?" So heißt das Motto unseres diesjährigen Sommerquizes. 20 Männer und Frauen müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Wir geben im Text auch zur Hilfe einige Hinweise zu der gesuchten Person. Beim dritten Teil unseres Rätsels geht es um eine bekannte Landwirtin aus dem Augsburger Land.

Für den großen Tag der Kommunion im Jahr 1960 wurde das Mädchen sehr schick gemacht: Eine Nachbarin kam sogar mit Wicklern vorbei, um die Locken zu legen. „Das war schon ein sehr besonderer Tag,“ erinnert sich die heute bei unserem Quiz gesuchte Frau an die Kommunion in Biberbach.

Schon die Zeit vor der Kommunion hat sich für die in Markt gebürtige Landwirtin fest eingeprägt. Immerhin lernten die Kinder aus Markt dabei erstmals die Biberbacher Mädchen und Buben kennen. Mit dem Rad ging es für die Markter Kinder zum Unterricht nach Biberbach. Vor der ersten Beichte sind dann alle sehr aufgeregt gewesen. Mit Zetteln, auf denen sie vorher ihre kleinen Sünden notiert hatten, gingen sie in den Beichtstuhl.

Zur Kommunion gab es 20 Sammeltassen als Geschenk

Stolz war das auf dem Foto abgebildete Mädchen auf das schöne Spitzenkleid und die große Kerze. Sie freute sich auch über die vielen Geschenke und erinnert sich vor allem an fast 20 Sammeltassen, von denen sie bis heute noch ein paar hat. Das Schönste: Einige der Tassen waren mit Pralinen gefüllt. Gegessen wurde daheim auf dem Hof. Eine Bekannte bereitete einen Nierenbraten zu, nachmittags gab es selbst gebackenen Kuchen und eine Prinzregententorte vom Bäcker.

Das einstige Kommunionkind lebt bis heute in Markt und ist inzwischen achtfache Großmutter. Zwei Söhne haben die große Landwirtschaft übernommen, unter anderem mit Schweine- und Bullenmast. Auf dem Hof gibt es auch für die Mutter und Großmutter sehr viel zu tun. Sehr gerne betreut sie die Enkel.

Bekannt ist die Landwirtin vor allem durch ihr ehrenamtliches Engagement für die Interessen der Bauern und Bäuerinnen. Über 20 Jahre hatte sie im Landkreis Augsburg eine führende Funktion inne. Die Landwirtin war auch viele Jahre lang stellvertretende Landrätin und Kreisrätin. Erst 2019 schied sie auch hier aus.

