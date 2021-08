Sommerquiz: Sie hatte schon immer ein Faible für rote Schuhe

Sommerquiz "Wer bin ich?" - Teil 2: Heute muss eine bekannte Sportlerin und Musikerin auf einem Kinderfoto erkannt werden.

Unter dem Motto "Wer bin ich?" dürfen Sie bei unserem Sommerquiz erraten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbildern verbergen. 20 Männer und Frauen haben im Fotoalbum gestöbert und gerne mitgemacht. Es winken schöne Preise aus der Gastronomie. Viel Spaß beim Mitmachen!

Heute wird der Name einer bekannten Sportlerin gesucht. Noch heute hat sie ein Faible für rote Schuhe - egal ob Sneaker oder Pumps. Als sie vier Jahre alt war, wurde sie aufgrund ihrer roten Haare von ihrem fünf Jahre älteren Bruder Thomas oft Pumuckl genannt. Und schon damals war sie oft im elterlichen Baugeschäft unterwegs. Baggerführerin wollte sie werden. So umtriebig wie der kleine Kobold aus der Schreinerwerkstatt von Meister Eder ist die aus Diedorf stammende Frau noch immer. Obwohl ein schwerer gesundheitlicher Schicksalsschlag sie 2009 für mehrere Jahre aus der Bahn geworfen hat, tanzt sie inzwischen wieder auf vielen Hochzeiten.

Sie hat schon für das Bürgermeisteramt kandidiert

Sogar für das Bürgermeisteramt ihrer Heimatgemeinde hat sie kandidiert. Nach dem Ende ihrer sportlichen Karriere, die sie mit dem dritten Weltmeistertitel gekrönt hat, widmet sie sich nun der Musik. Seit einiger Zeit schickt sie sich an, als Sängerin die Hitparaden zu erstürmen. Auch als Ringsprecherin und Schauspielerin ist sie aktiv.

Aber auch sozial ist das 1,59 Meter große Energiebündel vielfältig engagiert. Ob als Botschafterin des Landkreises Augsburg, der DKMS, des Deutschen Roten Kreuzes, der Bayerischen Krebsgesellschaft oder als Patin im Bayerischen Kinderschmerzzentrum, im Mutter-Kind-Zentrum der Uniklinik Augsburg, im Palliativ-Care-Team Stuttgart, in der Aktion "Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage".

Neben alledem hat sie immer noch Zeit für einen Halbtagsjob im elterlichen Betrieb, ihren Sohn und ihren Lebensgefährten. Und einen Bagger-Führerschein hat sie übrigens auch. Wen suchen wir?

Lesen Sie dazu auch

Sommerquiz: Hauptpreis ist ein Aufenthalt in der Posthalterei

Wenn Sie es wissen, dann notieren Sie sich den Namen. Bis Ende August veröffentlichen wir jeden Tag ein neues Kinderbild, insgesamt sind es 20 Stück. Raten Sie mit! Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn. Schicken Sie uns die Namensliste mit allen von Ihnen erkannten Personen nach Quizende entweder per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an Augsburger Allgemeine, Redaktion Gersthofen, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. Bitte denken Sie dabei unbedingt an Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer. Wir sind schon gespannt, wie viele Fotos Sie erraten. Bitte schicken Sie uns jetzt noch keine E-Mails mit einzelnen Namen.

Es gibt tolle Preise zu gewinnen: Hauptpreis ist eine Übernachtung für zwei Personen im Napoleon-Zimmer der Alten Posthalterei in Zusmarshausen, inklusive eines Menüs mit Getränken. Außerdem gibt es noch für folgende Gaststätten der Region jeweils einen 30-Euro-Gutschein zu gewinnen: Flairhotel Zum Schwarzen Reiter in Horgau, Villa Toscana in Gersthofen, Wirtshaus zum Strasser in Gersthofen, die Neue Post in Meitingen und Schlemmerhütte in Langweid. Das Mitmachen lohnt sich also!