Sommerquiz "Wer bin ich?": Das sind die Gewinner unseres Rätsels

349 Teilnehmer haben uns eine Liste mit den Namen der gesuchten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg geschickt. Jetzt war die Glücksfee am Zug.

20 bekannte Frauen und Männer aus dem Landkreis Augsburg waren gesucht. Jeden Tag wurde ein Kinderbild veröffentlicht und gefragt: "Wer bin ich?". Wir waren gespannt, wie viele Fotos unsere Leser erkennen. Denn es war ja nicht nur ein sehr kniffliges Sommerquiz, sondern auch ein sehr langes Rätsel. Das Ergebnis ist überraschend.

Sie liebe Leserinnen und Leser haben sich weder einschüchtern noch abschrecken lassen, sondern fleißig jeden Tag gerätselt. Und uns dann mit ihrem Wissen beeindruckt: Wir haben 349 Einsendungen bekommen! Und da war alles dabei: Manche Leser haben nur fünf Namen geschickt, manche 19. Aber die überwältigende Mehrheit hat versucht, alle 20 Namen herauszukriegen und das fast immer mit Erfolg.

Es kam zu netten Verwechslungen beim Rätsel "Wer bin ich?"

Es kam jedoch zu netten Verwechslungen. So wurde der BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg ab und an für seinen Vorgänger Günther Geiger oder für Paul Steidle gehalten. Der Gersthofer KOL-LA Sitzungspräsident Holger Franz wurde mehrfach als Jürgen Centmeier betitelt. Am Bild des Leiters des Diedorfer Eukitea-Theaters biss sich mancher die Zähne aus. Er wurde beispielsweise für Günter Brandmiller gehalten. Auch der Radio-Moderator Roman Roell, der in Gersthofen aufgewachsen ist, war nicht mehr jedem bekannt. Beim Lösungswort standen Namen wie Stefan Schwabeneder oder Ingo Weighardt. Die Folge mit Pianistin Janina Fialkowska, die uns als am schwierigsten erschien, haben hingegen fast alle Mitratenden richtig erkannt. Geschätzt zwei Drittel der Teilnehmer hatten alle Namen richtig. Wir ziehen unseren Hut!

Beeindruckt von der großen Teilnahme und den vielen richtigen Lösungen haben wir unsere Gewinne von sechs Gastrogutscheinen noch um zehn weitere kleine Präsente erweitert. Das Los musste aus den richtigen Einsendungen entscheiden. Die Gewinner bekommen ihre Preise zugesandt. Alle anderen Teilnehmer, bitte nicht enttäuscht sein und vielen Dank fürs Mitmachen!

Das sind die Gewinner des Sommerquiz:

Hauptpreis eine Übernachtung für zwei Personen im Napoleon-Zimmer der Alten Posthalterei in Zusmarshausen, inkl. eines Menüs hat gewonnen: Ursula Wilhelms (Kutzenhausen)

Gutschein Flairhotel Zum Schwarzen Reiter in Horgau: Angelika Deil (Bonstetten)

Gutschein Villa Toscana in Gersthofen: Erich Greggenhofer ( Stadtbergen)

Gutschein Wirtshaus zum Strasser Gersthofen: Alexander Meitinger ( Diedorf)

Gutschein Die Neue Post in Meitingen: Adelheid Simon (Gersthofen)

Gutschein Schlemmerhütte in Langweid: Paula Steiner (Gersthofen)

Zehn weitere Teilnehmer erhalten eine Ausgabe des Magazins "Radl mit" und "Wander mit": Carola Dietz (Adelsried), Albertine Falk (Stadtbergen), Angela und Albert Brandl (Neusäß), Wolfgang Edel (Fischach), Angela Höfer (Diedorf), Johann Kühn (Meitingen), Christina Rasch (Gersthofen), Marlene und Manfred Reich (Adelsried), Martin Töltsch (Meitingen), Ernst Wanka (Meitingen).