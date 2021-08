Sommerquiz "Wer bin ich?": Der Wald hat es ihm schon immer angetan

Plus Sommerquiz „Wer bin ich?“ Teil 17: In der 17. Folge unseres Sommerrätsels wird ein Förster aus dem Augsburger Land gesucht.

„Wer bin ich?“: So heißt das Motto unseres Sommerquiz. 20 Männer und Frauen müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Wir geben im Text auch zur Hilfe einige Hinweise zu der gesuchten Person. Beim 17. Teil unseres Rätsels geht es um einen Förster, der in Rommelsried wohnt und für das Forstamt Biburg arbeitet.