Landkreis Augsburg

18:26 Uhr

Sommerquiz "Wer bin ich", Teil 9: Er begeistert sich für alle Formen des Spielens

Plus Sommerquiz „Wer bin ich?“: Spielen in allen Formen war schon immer ein Anliegen unseres heutigen Kandidaten. Was er so alles auf die Beine gestellt hat.

Von Gerald Lindner

„Wer bin ich?“: So heißt das Motto unseres diesjährigen Sommerquiz. 20 Männer und Frauen müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Wir geben im Text auch zur Hilfe einige Hinweise zu der gesuchten Person. Beim neunten Teil unseres Rätsels geht es um einen Mann aus dem Süden des Landkreises, der sich schon immer für das Spiel in allen seinen Formen begeistert hat. Aber nicht nur das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

