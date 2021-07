Landkreis Augsburg

Special Olympic World-Games: Der Kreis Augsburg will einer von 170 Gastgebern werden

Der Landkreis Augsburg will bei den Special Olympic World-Games in zwei Jahren in die Gastgeber-Rolle schlüpfen.

Plus In zwei Jahren findet die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung in Deutschland statt. Der Kreis Augsburg will mitmachen und wundert sich über die Stadt Augsburg. Diese zaudert.

Von Christoph Frey

Der Landkreis Augsburg will bei den Special Olympic World-Games in zwei Jahren in die Gastgeber-Rolle schlüpfen. Einen entsprechenden Antrag der SPD hat der Kreisausschuss jetzt einstimmig begrüßt. Am liebsten würde man gemeinsam mit der Stadt Augsburg eine größere Delegation beherbergen. Doch die Stadt Augsburg ziert sich offenbar.

