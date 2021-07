Stadtradler aus dem Kreis Augsburg umrunden die Welt mehr als 21-mal

Die Stadtradler aus dem Landkreis Augsburg waren sehr fleißig. Sie sammelten rund 850.000 Kilometer. Nun wurden die Sieger gekürt.

Exakt 846.933 Kilometer haben die Stadtradler im Kreis Augsburg innerhalb von drei Wochen zurückgelegt. Das entspricht einer Strecke, die mehr als 21-mal so lang ist wie der Äquator, der den Erdball in eine Nord- und Südhälfte teilt.

Drei Wochen lang konnten ab Mitte Juni alle, die im Landkreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, kräftig in die Pedale treten. 4205 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 261 Teams beteiligten sich im Kreis Augsburg an der Umweltkampagne. Dadurch wurden 124 Tonnen CO 2 im Vergleich zur Nutzung eines durchschnittlichen Autos eingespart. Bei den Kilometern bedeutet das im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 393.341 Kilometern und damit eine Steigerung von 87 Prozent. "Die CO 2 -Einsparung entspricht übrigens der jährlichen CO 2 -Speicherung von einem Wald mit fast 10.000 Buchen", heißt es in einer Veröffentlichung des Landratsamtes.

In diesem Jahr nahmen 25 der 46 Kommunen des Landkreises Augsburg teil, und damit zehn mehr als im Jahr 2020. Bei der Auswertung der kommunalen Ergebnisse belegen - ohne Berücksichtigung des parallel stattgefundenen Schulradelns - Zusmarshausen (72.678 Kilometer), Meitingen (65.465 Kilometer) und Königsbrunn (47.331 Kilometer) die ersten drei Plätze. "Mit den insgesamt 4205 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben sich 2382 Bürgerinnen und Bürger mehr als letztes Jahr im Landkreis aufs Rad gesetzt und mit Freude und Spaß einen Beitrag gegen den Klimawandel und für die körperliche Gesundheit geleistet“, sagte Landrat Martin Sailer ( CSU).

13 Schulen radelten im Kreis Augsburg mit

Dreizehn Schulen aus dem Landkreis beteiligten sich am Schulradeln. Dort erreichte mit 95.535 gesammelten Kilometern das Gymnasium Königsbrunn den ersten Platz. Silber geht an die Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen, die insgesamt 61.623 Kilometer erradelt hat und damit den ersten Platz aus dem Vorjahr nicht mehr halten konnte. Den dritten Platz auf dem Podest konnte sich das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß sichern (17.927 Kilometer).

Mittlerweile wird neben dem Kilometersammeln auch ein Rahmenprogramm geboten. Beim Genussradeln konnten die Radlerinnen und Radler an verschiedenen Stationen zwischen Augsburg und Zusmarshausen kulinarische Köstlichkeiten probieren. Zudem gab es erstmalig eine Bilder-Schnitzeljagd entlang des Witaquellen-Rundweges organisiert. Bestimmte Motive mussten entlang des Weges erkannt und zusammen mit dem eigenen Fahrrad fotografiert werden. "Zum zehnjährigen Stadradel-Jubiläum im Landkreis Augsburg sind wir nächstes Jahr natürlich wieder dabei", sagt Radverkehrsbeauftragter Jonas Fricke, der mit den Planungen für 2022 bereits begonnen hat.

Das waren die fleißigsten Radler im Kreis Augsburg

Radelaktivstes Team: Platz 1: Team Seniorensausser (Zusmarshausen, 34 Radler und Radlerinnen legten 20.441 km zurück), Platz 2: Team Radelfreunde Zus (Zusmarshausen, 30 Radler und Radlerinnen legten 13.239 km zurück) Platz 3: Team Das-TetraTeam.de (Handbiker) (Zusmarshausen, 19 Radler und Radlerinnen legten 12.627 km zurück).

Team mit den radelaktivsten Mitgliedern: Platz 1: Team Edelweiss (Königsbrunn, 2045 km pro Kopf), Platz 2: Team Rennradfreunde ( Bobingen, 2030 km pro Kopf), Platz 3: Team Ge-Ra-Mo (Meitingen, 1167 km pro Kopf)

Größtes Team: Platz 1: Team TSG Stadtbergen (48 Radler und Radlerinnen), Platz 2: Team Schwabmünchen radelt (44 Radler und Radlerinnen), Platz 3: Team LA-City (Meitingen, 41 Radler und Radlerinnen).

Die besten fuhren mehr als 3000 Kilometer mit dem Rad

Preise für die besten Einzelradler gehen an Mitglieder aus den Teams CSU (Klosterlechfeld), Rennradfreunde (Bobingen) und Offenes Team Schwabmünchen. Innerhalb der 21 Stadtradeln-Tage legten die drei aktivsten Radler Strecken von 3878 km, 3089 km bzw. 2700 km zurück. (AZ)