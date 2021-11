Landkreis Augsburg

vor 3 Min.

Ständig neue Corona-Regeln: Eltern ärgern sich über Vorgaben

Plus Wer nach einer Erkältung zurück in die Schule will, braucht einen externen Test. Mit einem Merkblatt dazu hat das Kultusministerium jetzt viele Eltern verwirrt.

Von Jana Tallevi

Eigentlich ist es etwas ganz Normales: eine Schnupfennase oder Halsschmerzen bei Kindern und Jugendlichen im Herbst. Doch in diesem Winter werden sie zu regelrechten Schrecken für Eltern. Denn auch wenn es sich bei den Symptomen nicht um Corona handelt, ist es gar nicht so leicht, zurück in den Unterricht zu finden. Das Kultusministerium hat dabei zuletzt mit verwirrenden Merkblättern an die Eltern eher für Verunsicherung statt für Aufklärung gesorgt. In der Zwischenzeit liegen die Nerven bei den Eltern blank. Und auch die Lehrkräfte haben inzwischen eine große Sorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen