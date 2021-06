Start für neues Gesundheitsportal im Landkreis Augsburg

Zu wissen, wo man die passende Hilfe finden kann - das soll das neue Gesundheitsportal den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Augsburg ermöglichen.

Wo finde ich einen Yoga-Kurs, der zu mir passt? Könnte eine Selbsthilfegruppe zur Lösung meines Problems beitragen? Fragen dieser Art sollen bald schon in einem neuen Gesundheitsangebot der Gesundheitsregion-plus des Landkreises im Netz beantwortet werden. Ziel des digitalen Gesundheitsportals ist es, passende Gesundheitsangebote im Landkreis einfach, schnell und gezielt zu finden. Das zumindest war die Vision, die im ersten Gesundheitsforum zur Planung und Umsetzung des digitalen Gesundheitsportals geführt hat.

Nicht nur Experten, sondern auch die Ergebnisse der Bestands- und Bedarfsanalyse, die zwischen Oktober 2019 und März 2020 die gesundheitliche Versorgung in der Region untersuchte, sahen die Notwendigkeit der Bündelung von Informationen und Angeboten der Gesundheitsförderung sowie die Einrichtung einer entsprechenden Informationswebseite. Mit dem neuen Portal sollen Landkreisbürgerinnen und -bürger in der Lage sein, sich selbst besser um ihre Gesundheit kümmern zu können, schon allein dadurch, dass sie wissen, wo sie Hilfe finden können. Zudem geht es um die Förderung regionaler Dienstleister sowie eine bessere Vernetzung zwischen den relevanten Akteuren.

Anmeldungen sind jetzt möglich

Auf der Plattform können anhand eines Suchfilters passende Angebote in der Nähe gefunden werden – von Bewegung und Entspannung über Freizeitangebote bis hin zu sozialen Diensten oder Beratungsstellen. Das können neben Therapie-, Beratungs- oder Selbsthilfeangeboten auch Sportvereine, Nachbarschaftshilfen, Senioren- oder Jugendtreffs sein.

"Wir richten uns mit dem Portal also an Menschen, die ihre Gesundheit bewusst stärken und aktiv werden möchten, und bieten ihnen eine Plattform mit gebündelten Informationen zur Vielzahl der Angebote in unserer Region", fasst Landrat Martin Sailer zusammen. Neben diesen findet man mit nur einem Klick wichtige Notrufnummern sowie Hinweise zu medizinischen Anlaufstellen im Landkreis.

Die Internetseite ist ab sofort online

Für einen erfolgreichen Start der Internetseite sind nun alle Anbietenden entsprechender Leistungen aufgerufen, sich über ein Anmeldeformular auf dieser einzutragen. Die Nutzung des Dienstes ist für alle Beteiligten kostenfrei. Die Eintragung im Gesundheitsportal ist ab sofort online unter www.gesundheitsportal-landkreis-augs-burg.de/jetzt-eintragen möglich.

Für die professionelle Umsetzung der Webseite in Zusammenarbeit mit einer Web-Agentur wird die Gesundheitsregion-plus finanziell von der AOK im Rahmen des Förderprogramms "Gesunde Kommune" gefördert. Die AOK fördert mit ihrem Programm kommunale Projekte der Gesundheitsförderung. "Unser Ziel ist es dabei, das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig in ihrem Lebensumfeld zu steigern", betont Alfred Heigl, Direktor der AOK. (AZ)