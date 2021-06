Start fürs Stadtradeln: Wer tüchtig strampelt, gewinnt

Die große Mitmach-Aktion Stadtradeln gewinnt im Kreis Augsburg immer mehr Freunde. In diesem Jahr warten auf die Teilnehmer ein paar besondere Aktionen.

Auf die Plätze, fertig, los: Die Stadtradler gehen auch auf dem Land wieder an den Start. Ab Samstag, 12. Juni, bis 2. Juli sind die Menschen im Landkreis Augsburg zum neunten Mal eingeladen, zum Schutz des Klimas kräftig in die Pedale zu treten. In diesem Jahr machen 25 Kommunen mit, das sind zehn mehr als 2020.

Klimaschutz-Aktion: Stadtradeln im Landkreis Augsburg

Die Aktion startete bereits 2008 als Klimaschutz-Aktion für Kommunalpolitiker. Inzwischen ist aus der deutschlandweiten allsommerlichen Tradition eine internationale Kampagne geworden. Das Ziel im Landkreis Augsburg ist, dass die dort ansässigen Bürgerinnen und Bürger drei Wochen lang das Zweirad statt das Auto wählen.

Würden etwa ein Drittel der Kurzstrecken (bis sechs Kilometer) mit dem Rad anstelle des Autos gefahren werden, würden etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2 jährlich in Deutschland vermieden werden - dies entspricht etwa fünf Prozent der CO 2 -Emissionen im Verkehrssektor. "Noch dazu ist das Radfahren gut für Gesundheit und Immunsystem und macht Spaß. In Corona-Zeiten ein guter Nebeneffekt," heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Um an der Kampagne teilzunehmen, können alle Bürgerinnen und Bürger ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden beitreten. Für zusätzliche Motivation sorgt der Wettbewerb mit anderen Teams. Jeden Tag können online auf www.stadtradeln.de oder in der Stadtradeln-App die eigenen Kilometer eingetragen und geprüft werden, wie die eigene Kommune im Vergleich zum Rest des Landkreises dasteht. Dabei gibt es verschiedene Kategorien: Gesamtkilometer, Kilometer pro Einwohner und fahrradaktivstes Kommunalparlament. Der Landkreis lobt Preise in vier Kategorien aus: fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometern, fahrradaktivstes Team mit den meisten Kilometern pro Person, größtes Team und fahrradaktivster Einzelradler.

Auch die Schüler radeln im Kreis Augsburg mit

Gleichzeitig findet im Landkreis Augsburg dieses Jahr bereits zum dritten Mal das Schulradeln statt. Lehrkräfte, Eltern sowie natürlich Schüler sollen möglichst viele Kilometer erradeln. Auch hier wird die fahrradaktivste Schule vom Landkreis ausgezeichnet. Außerdem werden die beim Schulradeln gesammelten Kilometer auch beim Stadtradeln gutgeschrieben.

Zum Auftakt hat sich der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises, Jonas Fricke, eine kleine Überraschung ausgedacht: Da gemeinsame Radtouren in einer größeren Gruppe derzeit nicht möglich sind, hat er eine kleine Schnitzeljagd organisiert. Im gesamten Stadtradeln-Zeitraum müssen entlang des Witaquellen-Rundweges Bilder erkannt und zusammen mit dem eigenen Fahrrad vor Ort fotografiert werden. Unter allen richtigen Einsendungen verlost der Landkreis Radl-Preise im Anschluss an die Aktion. Alle Infos rund um das Stadtradeln sowie die Teilnahmebedingungen zur Schnitzeljagd gibt es ab dem 10. Juni auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/stadtradeln.

Eine weitere Möglichkeit zum Kilometersammeln bietet das Genussradeln im Landkreis Augsburg. Organisiert von ReAL West, dem Naturpark Augsburg und der Ökomodellregion Stadt.Land.Augsburg können am 20. Juni von 11 bis 16 Uhr bei verschiedenen Stationen kulinarische Köstlichkeiten probiert werden. Alle Informationen zum Genussradeln gibt es unter www.naturpark-augsburg.de und unter www.realwest.de. (AZ)

