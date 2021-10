Steiler Anstieg: So viel kosten Bauplätze im Kreis Augsburg

Plus Die Preisspirale auf dem Immobilienmarkt dreht sich unerbittlich weiter. Das zeigen die neuen Bodenrichtwerte für den Landkreis Augsburg.

Erst Anfang der Woche hat Frank Schwindling wieder ein paar Kaufverträge auf den Tisch bekommen und bei sich gedacht: "Wo soll das noch hinführen?" Schwindling ist Kreisbaumeister und Vorsitzender des Gutachterausschusses, der alle zwei Jahre die Entwicklung der Grundstückspreise im Landkreis Augsburg dokumentiert, und somit so etwas wie der Chefchronist eines Preisanstiegs, wie er in den vergangenen 50 Jahren nicht da war.