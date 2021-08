Straße gesperrt: Bauarbeiten auf der B300 gehen in zweite Phase

Plus Die B300 von Augsburg Richtung Krumbach ist auf einem längeren Abschnitt gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, die noch ein paar Wochen dauern.

Die B300 von Augsburg Richtung Thannhausen und Krumbach ist in den Sommerferien teilweise gesperrt. Das staatliche Bauamt Krumbach lässt die Bundesstraße im Bereich zwischen Ziemetshausen und Schönebach sanieren. Die Strecke umfasst insgesamt etwa 5,5 Kilometer. Inzwischen hat der zweite Bauabschnitt begonnen.