Landkreis Augsburg

29.06.2021

Sturzbäche und umgestürzte Bäume nach Unwetter im Augsburger Land

Unwetter und überflutete Straßen: So sah es am Dienstagnachmittag auf der B300 in Gessertshausen aus.

Plus Schwarze Wolken kündigen es an, kurze Zeit später setzt am Dienstag im Landkreis Augsburg ein heftiges Gewitter ein. Vor allem Autofahrer haben plötzlich enorme Probleme.

Der Himmel verdunkelte sich am späten Dienstagnachmittag, das verhieß schon nichts Gutes: Dann setzte ein heftiges Gewitter mit Starkregen und Windböen ein. Auf vielen Straßen im Landkreis Augsburg hatten Autofahrer nur noch zwei Möglichkeiten: einen Parkplatz suchen oder im Schritttempo durch den Regen kämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen