Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Tausende flanieren über die Herbstmärkte in Stadtbergen und Gersthofen

Plus In Gersthofen zog das Herbstfest mit kulinarischen Angeboten und musikalischer Untermalung viele Besucher an. Stadtbergen zieht eine positive Bilanz.

Von Jonas Klimm

Es ist ein selten gewordener Anblick, der sich am sonnigen Sonntagmittag im Gersthofer Stadtpark bietet. Fahrtgeschäfte finden sich an dem zentralen Ort in der Innenstadt, daneben Imbissstände und zahlreiche Sitzgelegenheiten, die zum gemütlichen Beisammensein einladen. Rund 80 Gäste sitzen zusammen beim Frühschoppen, musikalisch untermalt von der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen. Es ist das Gersthofer Herbstfest, das die Stadt recht spontan auf die Beine gestellt hat, und welches zumindest eine kleine Alternative zur Gersthofer Kirchweih bieten soll, die coronabedingt in diesem Jahr erneut nicht in gewohnter Form stattfinden konnte.

