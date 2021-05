Landkreis Augsburg

16:06 Uhr

Testpflicht vor dem Einkauf: Das sagen die Kunden

Plus In den Läden im Kreis Augsburg gilt "Click & Meet" mit negativem Testergebnis. Wie kommt das bei den Kunden an? Ladenbetreiber äußern sich unterschiedlich.

"Click & Meet", "Click & Collect", und was gilt wo? Wer blickt da noch durch? "Viele Leute wundern sich, dass sie einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, um in den Laden zu dürfen", sagt ein Mitglied der Geschäftsleitung des Modehauses Kinlinger in Meitingen. Deshalb hält sich auch die Zahl der Kunden in Grenzen. Durch die vielen Maßnahmen sei der Spaß am Shoppen verloren gegangen, berichten Inhaber von kleineren Geschäften im Landkreis Augsburg. In größere Baumärkte strömen die Kunden hingegen schon wieder mehr.

