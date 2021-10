Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Therapie statt Knast für diebische Putzkraft aus dem Kreis Augsburg

Plus Ein 38-jähriger Angeklagter aus dem Kreis Augsburg greift bei der Arbeit nach Geld und Schmuck seiner Chefs. Vor Gericht beteuert er, an einer Art Kleptomanie zu leiden.

Von Michael Siegel

Er stand noch unter Bewährung, trotzdem hat er wieder zugegriffen. Eigentlich wäre ein 38-jähriger Gebäudereiniger nach seinen beiden jüngsten Straftaten ins Gefängnis gewandert. Allein der Umstand, dass er unmittelbar nach dem Diebstahl eines wertvollen Rings aus einer Wohnung in Bonstetten eine Therapie begonnen hatte, rettete ihn jetzt noch einmal in eine Bewährungsstrafe. Sechs Monate Freiheitsstrafe lautete das Urteil vor dem Augsburger Amtsgericht, zudem muss der Mann 700 Euro Wertersatz leisten und er muss eine Geldbuße in Höhe von 1200 Euro an den Augsburger Tierschutzverein bezahlen.

