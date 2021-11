Landkreis Augsburg

Ticketpreise: Für die Freien Wähler fährt der AVV in die falsche Richtung

Ein AVV-Bus in Aktion. Die Freien Wähler bemängeln das gestiegene Defizit im Nahverkehr.

Plus Die Ticketpreise steigen und die Fahrgastzahlen sinken: Die Freien Wähler in der Region Augsburg fordern im öffentlichen Nahverkehr eine Kurskorrektur.

Mehr Miese und weniger Fahrgäste: In die falsche Richtung unterwegs ist der Nahverkehrsverbund AVV nach Auffassung der Freien Wähler. Anlass für diese Aussage war ein Treffen von Mandatsträgern der Gruppierung aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen und Donau-Ries in Gersthofen. Dabei ging es um eine Machbarkeitsstudie, in der derzeit die Ausweitung des Verkehrsverbundes auf den Altlandkreis Dillingen und den Kreis Donau-Ries geprüft wird.

