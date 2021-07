Tourismus im Augsburger Land: Was kommt nach Corona?

Plus Durch die Pandemie sind die Übernachtungszahlen im Kreis Augsburg um 50 Prozent eingebrochen. Doch es haben sich auch neue Chancen für die Branche ergeben.

Um gut 50 Prozent sind die Übernachtungszahlen im Landkreis Augsburg durch die Corona-Krise eingebrochen. Diese Zahlen nannte Götz Beck, Direktor von Regio Augsburg Tourismus, jüngst vor dem Kreistag in Augsburg. Besonders gelitten hätten die Häuser, deren Schwerpunkt auf Messebesuchern und Geschäftsreisenden liegt.