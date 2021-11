Trotz Corona: Ab heute sind die Narren los

Plus Startschuss für die Faschingssaison im Corona-Hotspot: Faschingsgesellschaften im Landkreis Augsburg zwischen Feiern und Vorsicht.

Ab 11.11 Uhr sind wieder die Narren los im Landkreis Augsburg. Sie wollen sich den heutigen Faschingsauftakt nicht nehmen lassen. Dass der Landkreis gerade zum Corona-Hotspot erklärt wurde, kann die meisten Narren nicht aufhalten. Und die Stimmung in den Faschingsvereinen ist gar nicht mal so schlecht.