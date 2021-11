Trotz Corona-Krise: Die Stimmung in den Chefetagen der Region ist gut

Plus Die Wirtschaft im Kreis Augsburg erholt sich und die Laune bei den Bossen wird besser. Doch eine Umfrage der IHK zeigt auch, wo die Firmen Probleme haben.

Die Wirtschaft im Landkreis Augsburg-Land erholt sich weiter. Das ist das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage zum Herbst 2021. Der IHK-Konjunkturindex für die Region stieg um sechs Punkte auf einen aktuellen Wert von 126 Punkten. Damit wurde das Vorkrisen-Niveau aus dem Herbst 2019 um drei Punkte übertroffen. Der langjährige Durchschnitt liegt ebenfalls bei 126 Punkten. Auch auf dem Arbeitsmarkt sieht es derzeit gut aus. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent herrscht im Grunde Vollbeschäftigung.