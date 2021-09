Landkreis Augsburg

U18-Wahl: Tausende Kinder und Jugendliche dürfen im Kreis Augsburg abstimmen

Plus Gut eine Woche vor der Bundestagswahl findet die U18-Wahl statt. Dort wird ein Stimmungsbild der Jugend eingeholt. In diesem Jahr können so viele mitmachen wie noch nie.

Von Bianca Dimarsico

Ein einziges Wahllokal konnten Kinder und Jugendliche im Landkreis Augsburg noch bei der U18-Wahl zur Bundestagswahl 2017 aufsuchen. Dieses Jahr gibt es im Landkreis 18 Wahllokale, in denen die Jugend ihre Stimme abgeben kann - zumindest symbolisch. So soll ein Stimmungsbild der jüngeren Bevölkerung eingeholt werden. Im Landkreis Augsburg machen die unter 18-Jährigen etwa 18 Prozent der Bevölkerung aus: Das sind rund 50.000 Menschen.

