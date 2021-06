Umfrage: Wie zufrieden sind die Landkreisbürger mit den Impfzentren?

Was halten die Frischgeimpften von den Abläufen in den Impfzentren des Landkreises Augsburg? Eine anonyme Umfrage gibt Aufschluss. Das sind die Ergebnisse.

Läuft in den Impfzentren des Landkreises alles rund? Das will der Kreis untersuchen. Dazu wurde bereits im Februar eine Umfrage gestartet. Nun liegen erste Ergebnisse vor. Sie geben Aufschluss über die Zufriedenheit der Geimpften.

Vor einigen Monaten wurde damit begonnen, den Geimpften kurz nach der Spritze einen Feedback-Bogen zu geben. Anonym können die Abläufe im Impfzentrum damit bewertet werden. Befragt werden die Frischgeimpften zu den Themen Terminvereinbarung, Freundlichkeit der Mitarbeiter der Hotline, Organisation und Behandlung durch das Personal im Impfzentrum und zum Thema Sauberkeit und Hygiene. Diesen Bereichen können die Befragten Noten von "sehr schlecht" bis "sehr gut" geben. Die nun vom Landkreis veröffentlichten Daten zeigen die Entwicklung von Anfang März bis Mitte Mai.

Geimpfte berichten von reibungslosen Abläufen in den Impfzentren

Auffällig ist, dass sie Befragten in allen abgefragten Bereichen insgesamt zufrieden sind. Im Schnitt liegen die Bewertungen allesamt zwischen den Noten "eher gut" und "sehr gut". Etwas weniger zufrieden sind die Befragten offenbar, was die Terminvereinbarung angeht. Am besten schneidet das Personal in den Zentren ab. Eine Entwicklung lässt sich beim Thema "Organisation im Impfzentrum" feststellen. Etwa gegen Ende ist die Zufriedenheit der Befragten deutlich angestiegen.

Ein leichter Abfall der insgesamt guten Bewertung ist beim Thema "Terminvergabe" zu sehen. Mitte April sank die Zufriedenheit. Zu diesem Zeitpunkt warteten noch rund 17.000 Menschen der priorisierten Gruppen 1 und 2 auf ihre Impfung. Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegte sich rund um die 200er-Marke. Aktuell (Stand 2. Juni) stehen nur noch etwa 1800 Menschen in der Priogruppe 2 auf der Warteliste. Deutlich mehr sind es in den Gruppen 3 und 4.

Aus Sicht von Landrat Martin Sailer sind die Feedbackbögen eine gute Möglichkeit, um die Qualität des gesamten Impfvorgangs zu überprüfen." Die ehrlichste Meinung geben schließlich die Personen ab, die gerade frisch geimpft wurden und ihre persönlichen Eindrücke spontan wiedergeben", sagt er.

