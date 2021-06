Umfrage zu Impfzentren: Eine wichtige Gruppe wird nicht gefragt

Plus Geimpfte sind mit der Arbeit in den Impfzentren des Landkreises zufrieden. Das zeigt eine Umfrage. Doch ausgeschöpft werden die Kapazitäten vor Ort bei Weitem nicht.

Eines zeigt die Umfrage des Landkreises unter den Geimpften deutlich: Die Befragten sind sehr zufrieden mit der Arbeit in den Impfzentren in Gablingen und Bobingen. Das Personal leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Virus. Und offenbar läuft die Organisation vor Ort rund. Das ist erfreulich. Blickt man auf die seit Wochen stagnierende Zahl der Erstimpfungen in den Zentren, wird allerdings deutlich: An der Kapazitätsgrenze sind die Impfzentren noch lange nicht. Das sorgt bei denjenigen, die noch nicht an der Reihe waren, für Frust.

