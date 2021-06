Landkreis Augsburg

vor 54 Min.

Umstürzende Bäume: So verheerend war das Unwetter im Landkreis Augsburg

Plus Umgestürzte Bäume haben am Mittwochnachmittag für Unfälle und Straßensperrungen im Landkreis Augsburg gesorgt.

Heftige Gewitter haben am Dienstagabend im Landkreis Augsburg erneut für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. So stand das Telefon der Polizei Zusmarshausen ab 16 Uhr nicht mehr still. Unter anderem musste ein 84-jährigen Mann in Sicherheit gebracht werden. Er hatte wegen des starken Regens offenbar schon völlig die Orientierung verloren, als er mit seinem Mercedes A-Klasse im Bereich von Gessertshausen unterwegs war. Der Mann konnte schließlich noch sicher nach Hause geleitet werden.

