Unwetter sorgt erneut für Polizeieinsätze im Landkreis Augsburg

Weil ein Unwetter wütet, muss die Polizei im Landkreis Augsburg mehrmals ausrücken, zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern. Wie schon in der Nacht zuvor.

Kein Durchkommen gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht auf der Staatsstraße 2510 bei Horgau: Durch das Unwetter war laut Polizei ein Baum umgefallen und lag quer über der Fahrbahn. Als die Polizei eintraf, war die Feuerwehr Horgau bereits dabei, den Baum zu zersägen. Um halb eins war für Autofahrer wieder die Bahn frei.

Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr kurz nach Mitternacht in der Weldener Straße in Streitheim in einen offenen Abwasserschacht. Die Wassermassen des Starkregens hatten einen Gullydeckel nach oben gedrückt. Der Schaden am Auto beträgt 1.000 Euro.

Schlamm auf den Straßen, Wasser im Keller

Schlamm überflutete um ein Uhr in der selben Nacht die Staatsstraße 2027 zwischen Steinekirch und Zusmarshausen, wie die Polizei mitteilt. Die Straßenmeisterei reinigte die Strecke mit einem Radlader.

Mit dem gleichen Problem sahen Autofahrer sich um 5.30 Uhr in der Augsburger Straße in Heretsried konfrontiert. Die Feuerwehr Heretsried beseitigte den Schlamm.

Mit Wasser vollgelaufen ist um halb zwei Uhr nachts ein Keller in der Auerstraße in Auerbach. Zwanzig Minuten brauchte die Feuerwehr um ihn wieder leer zu pumpen.

Lesen Sie dazu auch

Bereits in der Nacht zuvor hatte ein Unwetter für große Schäden im Augsburger Land gesorgt. (mjk)