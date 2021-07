Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Unwetterschäden der Versicherung melden: Das müssen Sie beachten

Wenn Feuchtigkeit nur einmal akut durch Starkregen in den Keller eingedrungen ist, müssen die Wände trocknen. Das kann teuer werden.

Plus In den vergangenen Tagen wüteten heftige Unwetter im Kreis Augsburg. Überschwemmte Keller und Hagelschäden an Autos waren die Folge. Das kann teuer werden.

Von Angela David

Mehrmals täglich ging in den vergangenen Tagen der bange Blick zum Wetterbericht und den Unwetterwarnungen. Am Wetter selbst änderte das natürlich nichts, aber man war zumindest vorgewarnt, dass Starkregen, Sturm und Hagel im Anmarsch waren. Trotzdem waren die Feuerwehren fast täglich im Einsatz, um voll gelaufene Keller abzupumpen und umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen