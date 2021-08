Landkreis Augsburg

17:50 Uhr

Urlaubszeit: Wie man an Impfnachweise und Corona-Test kommt

Plus Vor der Fahrt in den Urlaub sind Impfnachweise und Schnelltests gefragt. Sicherheitsprobleme und eine Umstellung sirgen für Engpässe. Was ist zu tun?

Von Jana Tallevi

Sommerzeit - Urlaubszeit: Das bedeutet in diesem Jahr nicht nur das Zusammensuchen von Badesachen und Gummischlappen. Auch der Impfpass oder das Testergebnis gehören in diesem Jahr ins Gepäck. Und ausgerechnet jetzt zum Start der Sommerferien in Bayern haben einige Teststationen geschlossen. Und auch der digitale Impfnachweis war in den vergangenen Tagen gar nicht immer so einfach zu erhalten. Grund war eine Sicherheitslücke im System der Apotheken. So geht es jetzt weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

