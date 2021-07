Ustersbacher Brauereichefin: "Ein Unternehmen kann jedes Talent gebrauchen"

Plus Stephanie Schmid führt die Brauerei Ustersbach. Sie spricht über Verantwortung für das Unternehmen, über ihr Studium und die Zeit, als ihre Kinder klein waren.

Es sind die Menschen, die den Landkreis Augsburg prägen und es ist der Landkreis, der besondere Bewohnerinnen und Bewohner hervorbringt. In unserer Serie "Menschenbilder" wollen wir einige von ihnen vorstellen. Heute ist es Stephanie Schmid, die die Privatbrauerei Ustersbach Adolf Schmid führt. Das Unternehmen ist seit 1605 in Familienbesitz.