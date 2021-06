Landkreis Augsburg

Vater aus dem Landkreis Augsburg zwingt Tochter zum Porno-Schauen

Wegen sexuellen Missbrauchs in über 200 Fällen wurde ein 53-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg verurteilt.

Plus Eine junge Frau aus dem Landkreis Augsburg musste in ihrer Kindheit Schreckliches erleben. Jetzt stand ihr Vater vor Gericht.

Von Marco Keitel

234 Mal. So oft soll ein Mann in einer Wohnung im nördlichen Landkreis Augsburg seine Tochter sexuell missbraucht haben. Er zwang sie dazu, mit ihm zusammen auf dem Sofa im Wohnzimmer Pornofilme anzuschauen. Dabei soll er onaniert haben. Die heute 23-jährige Tochter war acht Jahre alt, als diese Tortur im Jahr 2006 begann, und 13, als sie mit ihrer Mutter auszog. Staatsanwältin Elisabeth Akindele legte dem Angeklagten vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Augsburg außerdem zur Last, dass 2019 mehrere Bilder und ein Video mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt auf seinem Laptop gefunden wurden.

