Verfolgungsjagd durch den Wald: So stoppte die Polizei den Betrunkenen

Plus Mit mehr als drei Promille rast ein Autofahrer durch den halben Landkreis - und wird am Ende doch geschnappt. Das klappt nicht immer. Wann es selbst für die Polizei zu gefährlich wird.

Es war eine Verfolgungsjagd quer durch den halben Landkreis: Mit mehr als drei Promille flüchtete ein 51-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag vor der Polizei.