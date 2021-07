Versucht, seine Oma zu ersticken: 23-Jähriger muss in Psychiatrie

Plus Im Wahn versucht ein junger Mann aus dem Kreis Augsburg, seine eigene Großmutter zu töten. Gutachter stellen fest, dass er psychisch krank ist.

Es kam, was vorherzusehen war: Die Unterbringung im sogenannten Maßregelvollzug einer psychiatrischen Klinik ordnete jetzt das Augsburger Landgericht für einen 23-jährigen Mann aus Stadtbergen an. Er hatte im vergangenen Oktober versucht, seine 86-jährige Großmutter im elterlichen Haus mit einer Bettdecke zu ersticken.