vor 1 Min.

Verwirrung um Unterricht: Diese Regeln gelten für Schulen im Kreis Augsburg

Plus Nachdem die Corona-Inzidenz im Landkreis unter den Wert von 50 gesunken ist, gelten neue Regeln. Weil nicht alle Schularten gerade Ferien haben, gibt es Unklarheiten.

Von Philipp Kinne

Die sinkende Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bringt eine Reihe von Lockerungen mit sich. Auch in den Schulen ändern sich die Regeln. Am Sonntag teilte das Landratsamt mit, dass in allen Schulen außer Grundschulen weiterhin ein Mindestabstand zwischen den Schülern eingehalten werden muss. Das sorgte unter unseren Lesern für Verwirrung. Schließlich erklärt das Kultusministerium auf seiner Webseite, dass der Abstand nach den Ferien nicht mehr eingehalten werden muss. Was steckt dahinter?

